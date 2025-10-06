O Brasileirão não para: confira partidas atrasadas que serão disputadas nesta data Fifa

Com o término da 27ª rodada, o Brasileirão faz uma "parada" nos seus jogos durante a data Fifa, que terá dois amistosos da Seleção Brasileira.
As aspas foram postas pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aproveitará as datas para que três jogos atrasados sejam realizadas neste período.
Nesta quarta-feira (8), dois jogos. Primeiro, Atlético-MG e Sport se enfrentam na Arena do Galo, às 19h. Depois, Mirassol e Fluminense duelam em São Paulo, às 21h.
O último jogo atrasado a ser realizado será entre Palmeiras e Juventude, no sábado (11), às 19h.
Confira os jogos atrasados que serão realizados nesta data Fifa
12ª rodada
- Palmeiras x Juventude - 11/10 - 19h
As duas equipes brigam por objetivos diferentes no campeonato. Enquanto os paulistas lideram o Brasileirão e lutam pelo título nacional, o Ju é vice-lanterna e tenta sair da zona de rebaixamento da competição.
13ª rodada
- Mirassol x Fluminense - 8/10 - 21h
Paulistas e cariocas estão afastados por cinco pontos na tabela de classificação. O Mirassol é o sexto, com 43, e o Fluminense vem logo na colocação seguinte, com 38. A briga é pela vaga na Libertadores do ano que vem.
14ª rodada
- Atlético-MG x Sport - 8/10 - 19h
O time pernambucano está praticamente rebaixado (tem duas vitórias em 25 jogos). O Galo vem brigando para se afastar da zona de rebaixamento e o técnico Jorge Sampaoli já vem sofrendo pressão com os maus resultados recentes.