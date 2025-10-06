Mesmo atrás na tabela, Inter tem mais chances de ir à Libertadores ou Sula do que o Grêmio, aponta levantamento

Grêmio e Inter lutam para subir na tabela e se distanciar do Z-4. Renan Mattos / Agencia RBS

A reta final do Brasileirão apresenta um cenário cada vez mais definido para os clubes, tanto na partes de cima quanto na parte de baixo da tabela. Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Inter, 14º colocado, tem mais chances de ir à Libertadores ou Sula do que o Grêmio, 13º, passadas 27 rodadas, Veja abaixo as probabilidades.

As diferenças, no entanto, são pequenas — também no cálculo de risco de rebaixamento. Elas se dão porque, mesmo atrás da tabela com um ponto a menos, o Colorado tem um jogo a menos que o rival e aproveitamento (41%) levemente superior — o Tricolor tem 40%.

A atual realidade indica que a Dupla tem mais chance de vagas na Sul-Americana, do que qualquer outra coisa. Vale destacar que o levantamento considera como base seis vagas à Libertadores — o G-6 pode virar até G-9 em caso de título brasileiro nas competições continentais e se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os nove primeiros.

Chances de Libertadores

Flamengo - 99,996%

Palmeiras - 99,99%

Cruzeiro - 99,68%

Bahia - 82,4%

Mirassol - 73,2%

Botafogo - 58,5%

Fluminense - 39,6%

São Paulo - 18,7%

Bragantino - 9,1%

Ceará - 6,4%

Vasco - 3,4%

Corinthians - 2,9%

Inter - 2,6%

- 2,6% Grêmio - 1,6%

- 1,6% Atlético-MG - 1,5%

*Os demais têm menos de 1% de chance de irem à Libertadores

Chances de Sul-Americana

São Paulo - 70,4% Bragantino - 69,8% Ceará - 62,1% Fluminense - 56,1% Vasco - 52,4% Corinthians - 51,9% Inter - 46,2% Grêmio - 43,2% Botafogo - 40,9% Atlético-MG - 36,6% Mirassol - 26,6% Santos - 17,5% Bahia - 17,4%

*Os demais têm menos de 5% de chance de vaga na Sula

Riscos de rebaixamento

Sport - 97,3%

Juventude - 81,3%

Vitória - 77,6%

Fortaleza - 71,5%

Santos - 30,1%

Atlético-MG - 13,7%

Grêmio - 7,2%

Inter - 7%

Corinthians - 5,7%

Vasco - 5%

*Os demais tem menos de 5% de risco de rebaixamento

