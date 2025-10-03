Libertadores, Sul-Americana, rebaixamento: veja as chances de cada time no Brasileirão após 26 rodadas

Passadas 26 rodadas, as emoções do Brasileirão só aumentam. Conforme os cálculos da UFMG, dois times se destacam na disputa pela taça. Na briga contra o rebaixamento, duas equipes também estão próximas de jogar a Série B em 2026.
Flamengo e Palmeiras surgem como os clubes com mais chances de levantarem a taça do campeonato. Os cariocas têm 45,8%, enquanto os paulistas vêm logo atrás, com 41%. Cruzeiro (12,4%), Mirassol (0,48%), Botafogo (0,15%) e Bahia (0,14%) também aparecem na lista.
Os riscos de queda
Com apenas duas vitórias em 24 jogos, o Sport tem seu rebaixamento assegurado, com 97,1% de chance de jogar a Série B em 2026. Logo na sequência, o Fortaleza aparece com a maior possibilidade (83,4%) e depois o Vitória (67,2%). Entre os clubes gaúchos, o Juventude é que tem o maior percentual de queda, com 66,7%. O Inter tem 16,6% de chance de jogar a Série B, enquanto o Grêmio diminuiu as suas nas últimas rodadas (3,4%).
Libertadores e Sul-Americana
Três times têm suas vagas praticamente asseguradas na principal competição do continente. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro contam com mais de 99% de chances de jogaram a Libertadores em 2026. O Grêmio tem 4% e o Inter, 1,3%. Os números consideram oito times classificados para o torneio.
Em relação à Sul-Americana, os três clubes gaúchos ainda contam com chances de disputar a competição. O Tricolor tem 62,6%, o Colorado tem o percentual de 35,4% e o Ju, 6,4%.
Confira as projeções:
Rebaixamento
- Sport - 97,1%
- Fortaleza - 83,4%
- Vitória - 67,2%
- Juventude - 66,7%
- Santos - 18,9%
- Inter - 16,6%
- Corinthians - 16,5%
- Vasco - 10,6%
- Grêmio - 3,4%
Libertadores
- Flamengo - 99,99%
- Palmeiras - 99,96%
- Cruzeiro - 99,73%
- Mirassol - 83,5%
- Botafogo - 73,7%
- Bahia - 61,5%
- Fluminense - 28,1%
- São Paulo - 28%
- Bragantino - 4,1%
- Grêmio - 4%
- Atlético-MG - 3,7%
- Ceará - 2,8%
- Vasco - 2%
- Inter - 1,3%
*Sport, Fortaleza, Vitória, Juventude, Santos e Corinthians têm menos de 1% de chance de irem à Libertadores
Sul-Americana
- São Paulo - 66,9%
- Fluminense - 64,4%
- Bragantino - 62,5%
- Grêmio - 62,6%
- Atlético-MG - 51,8%
- Ceará - 51,8%
- Vasco - 45,7%
- Inter - 35,4%
- Corinthians - 35,4%
- Santos - 32,9%
- Bahia - 32%
- Botafogo - 26,2%
- Mirassol - 16,4%
- Juventude - 6,4%
- Vitória - 5,2%
- Fortaleza - 2,4%
*Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Sport têm menos de 1% de chance de irem à Sul-Americana
Título
- Flamengo - 45,8%
- Palmeiras - 41%
- Cruzeiro - 12,4%
- Mirassol - 0,48%
- Botafogo - 0,15%
- Bahia - 0,14%
Produção: Joao Praetzel e Léo Bender