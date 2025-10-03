Libertadores, Sul-Americana, rebaixamento: veja as chances de cada time no Brasileirão após 26 rodadas

Brasileirão tem partidas da 27ª rodada a partir deste sábado. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Passadas 26 rodadas, as emoções do Brasileirão só aumentam. Conforme os cálculos da UFMG, dois times se destacam na disputa pela taça. Na briga contra o rebaixamento, duas equipes também estão próximas de jogar a Série B em 2026.

Flamengo e Palmeiras surgem como os clubes com mais chances de levantarem a taça do campeonato. Os cariocas têm 45,8%, enquanto os paulistas vêm logo atrás, com 41%. Cruzeiro (12,4%), Mirassol (0,48%), Botafogo (0,15%) e Bahia (0,14%) também aparecem na lista.

Os riscos de queda

Com apenas duas vitórias em 24 jogos, o Sport tem seu rebaixamento assegurado, com 97,1% de chance de jogar a Série B em 2026. Logo na sequência, o Fortaleza aparece com a maior possibilidade (83,4%) e depois o Vitória (67,2%). Entre os clubes gaúchos, o Juventude é que tem o maior percentual de queda, com 66,7%. O Inter tem 16,6% de chance de jogar a Série B, enquanto o Grêmio diminuiu as suas nas últimas rodadas (3,4%).

Libertadores e Sul-Americana

Três times têm suas vagas praticamente asseguradas na principal competição do continente. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro contam com mais de 99% de chances de jogaram a Libertadores em 2026. O Grêmio tem 4% e o Inter, 1,3%. Os números consideram oito times classificados para o torneio.

Em relação à Sul-Americana, os três clubes gaúchos ainda contam com chances de disputar a competição. O Tricolor tem 62,6%, o Colorado tem o percentual de 35,4% e o Ju, 6,4%.

Confira as projeções:

Rebaixamento

Sport - 97,1%

Fortaleza - 83,4%

Vitória - 67,2%

Juventude - 66,7%

Santos - 18,9%

Inter - 16,6%

Corinthians - 16,5%

Vasco - 10,6%

Grêmio - 3,4%

Libertadores

Flamengo - 99,99%

- 99,99% Palmeiras - 99,96%

- 99,96% Cruzeiro - 99,73%

- 99,73% Mirassol - 83,5%

- 83,5% Botafogo - 73,7%

- 73,7% Bahia - 61,5%

- 61,5% Fluminense - 28,1%

- 28,1% São Paulo - 28%

- 28% Bragantino - 4,1%

- 4,1% Grêmio - 4%

- 4% Atlético-MG - 3,7%

- 3,7% Ceará - 2,8%

- 2,8% Vasco - 2%

- 2% Inter - 1,3%

*Sport, Fortaleza, Vitória, Juventude, Santos e Corinthians têm menos de 1% de chance de irem à Libertadores

Sul-Americana

São Paulo - 66,9%

- 66,9% Fluminense - 64,4%

- 64,4% Bragantino - 62,5%

- 62,5% Grêmio - 62,6%

- 62,6% Atlético-MG - 51,8%

- 51,8% Ceará - 51,8%

- 51,8% Vasco - 45,7%

- 45,7% Inter - 35,4%

- 35,4% Corinthians - 35,4%

- 35,4% Santos - 32,9%

- 32,9% Bahia - 32%

- 32% Botafogo - 26,2%

- 26,2% Mirassol - 16,4%

- 16,4% Juventude - 6,4%

- 6,4% Vitória - 5,2%

- 5,2% Fortaleza - 2,4%

*Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Sport têm menos de 1% de chance de irem à Sul-Americana

Título

Flamengo - 45,8%

- 45,8% Palmeiras - 41%

- 41% Cruzeiro - 12,4%

- 12,4% Mirassol - 0,48%

- 0,48% Botafogo - 0,15%

- 0,15% Bahia - 0,14%