Inter x Botafogo e Bragantino x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo

A dupla Gre-Nal entra em campo neste sábado(4), pela 27ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, o Inter recebe o Botafogo, às 18h30min. E no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Grêmio desafia o Bragantino, no mesmo horário. Acompanhe todas as informações das partidas na Jornada Digital da Gaúcha.