Inter e Bahia tiram seus asteriscos na tabela do Brasileirão, mas outros continuam; saiba quais jogos estão atrasados no Brasileirão

Inter e Bahia se reencontram na Fonte Nova. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A tabela do Brasileirão está repleta de asteriscos, herança do abarrotado calendário do futebol brasileiro. A partir desta quarta-feira (22), a competição terá um jogo atrasado a menos. Bahia e Inter se enfrentam na Fonte Nova, a partir das 19h.

Mas outras quatro partidas ainda estão atrasadas. Ainda não há previsão de quando todas as equipes terão o mesmo número de partidas disputadas.

Além de Inter e Bahia, Fluminense, Ceará, Santos, Palmeiras, Flamengo, Sport, Atlético-MG e Fortaleza têm um jogo atrasado a disputar. Com esse grupo de clubes, há representantes de todas as zonas da tabela em defasagem no número de partidas.

Zero Hora apresenta abaixo a lista de jogos atrasados.

12ª rodada

Fluminense x Ceará

Quando será: 29 de outubro, 19h.

Motivo do adiamento: partida deveria ter sido disputada em junho, mas foi adiada pela participação do Fluminense no Mundial de Clubes.

O que vale: o Fluminense briga por um lugar na próxima Libertadores. O Ceará está no meio da tabela e tenta garantir pontuação para evitar a queda à Série B.

Sport x Flamengo

Quando será: 15 de novembro, 18h30min.

Motivo do adiamento: o jogo foi adiado pela participação do Flamengo no Mundial de Clubes.

O que vale: o Flamengo briga ponto a ponto pelo título. O Palmeiras, seu concorrente, também recuperará uma partida adiada na mesma data. Lanterna do Brasileirão, o Sport briga para não cair.

13ª rodada

Santos x Palmeiras

Quando será: 15 de novembro, 21h.

Motivo do adiamento: a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes ocasionou o reagendamento do confronto programado para julho.

O que vale: o Palmeiras disputa o título com o Flamengo. O Santos briga para não cair mais uma vez.

14ª rodada

Bahia x Inter

Quando será: 22 de outubro, 19h.

Motivo do adiamento: jogo do Bahia pela repescagem da Copa Copa Sul-Americana.

O que vale: o Inter entra em campo para se distanciar da zona de rebaixamento. O Bahia está na zona de classificação à Libertadores.

16ª rodada

Atlético-MG x Fortaleza