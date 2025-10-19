Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão: saiba horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Neste domingo (19), Flamengo e Palmeiras se enfrentam em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). RBS TV, Premiere e SporTV anunciam a transmissão.

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.

Com isso, as equipes foram organizadas em duas ligas — Libra e Liga Forte União — que negociaram separadamente com os veículos responsáveis pela transmissão do campeonato.

Acompanhe Flamengo x Palmeiras ao vivo