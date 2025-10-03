Como está a briga contra o rebaixamento no Brasileirão após os jogos desta quinta-feira

Vitória venceu o Ceará em casa, com gol marcado pelo zagueiro Zé Marcos. Victor Ferreira / Vitória/Divulgação

O término da 26ª rodada do Brasileirão deu novos rumos para os clubes que lutam contra o rebaixamento. O Vitória venceu o Ceará e diminuiu a distância para sair do Z-4. Em contrapartida, o Fortaleza foi superado pelo São Paulo e segue na 19° colocação.

Quanto à dupla Gre-Nal, o Tricolor tem situação mais favorável. O empate diante do Santos manteve o clube na 10ª colocação, agora com 33 pontos, estando a oito do primeiro time da zona de rebaixamento, o Vitória.

Com base nos últimos resultados, que contemplam uma sequência de quatro jogos sem perder, o Grêmio indica que não terá dificuldades para seguir na primeira divisão.

Já o Inter vive um momento mais complicado. Por mais que tenha buscado o empate contra o Corinthians, a equipe segue em 15° lugar. Com os demais resultados da rodada, a diferença para o Z-4 é de quatro pontos, o que deixa o contexto colorado em alerta para os próximos jogos.

Vale destacar que o Colorado tem a pior campanha do returno, com apenas cinco pontos somados em sete jogos.

O outro gaúcho, o Juventude, conquistou um ponto no confronto contra o Atlético-MG. Sendo assim, foi ultrapassado pelo Vitória, e agora tem cinco pontos de diferença para o Santos, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Confira os resultados da 26ª rodada

Atlético-MG 0x0 Juventude

Palmeiras 3x0 Vasco

Mirassol 1x1 Bragantino

Sport 2x2 Fluminense

Inter 1x1 Corinthians

Santos 1x1 Grêmio

Botafogo 2x1 Bahia

Vitória 1x0 Ceará

Fortaleza 0x2 São Paulo

Flamengo 0x0 Cruzeiro

Jogos da 27ª rodada

Sábado (4)

18h30min

Inter x Botafogo

Fluminense x Atlético-MG

Bragantino x Grêmio

21h

Corinthians x Mirassol

Domingo (5)

16h

Vasco x Vitória

São Paulo x Palmeiras

18h30min

Bahia x Flamengo

Juventude x Fortaleza

20h30min