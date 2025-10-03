Como está a briga contra o rebaixamento no Brasileirão após os jogos desta quinta-feira

O término da 26ª rodada do Brasileirão deu novos rumos para os clubes que lutam contra o rebaixamento. O Vitória venceu o Ceará e diminuiu a distância para sair do Z-4. Em contrapartida, o Fortaleza foi superado pelo São Paulo e segue na 19° colocação.
Quanto à dupla Gre-Nal, o Tricolor tem situação mais favorável. O empate diante do Santos manteve o clube na 10ª colocação, agora com 33 pontos, estando a oito do primeiro time da zona de rebaixamento, o Vitória.
Com base nos últimos resultados, que contemplam uma sequência de quatro jogos sem perder, o Grêmio indica que não terá dificuldades para seguir na primeira divisão.
Já o Inter vive um momento mais complicado. Por mais que tenha buscado o empate contra o Corinthians, a equipe segue em 15° lugar. Com os demais resultados da rodada, a diferença para o Z-4 é de quatro pontos, o que deixa o contexto colorado em alerta para os próximos jogos.
Vale destacar que o Colorado tem a pior campanha do returno, com apenas cinco pontos somados em sete jogos.
O outro gaúcho, o Juventude, conquistou um ponto no confronto contra o Atlético-MG. Sendo assim, foi ultrapassado pelo Vitória, e agora tem cinco pontos de diferença para o Santos, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.
Confira os resultados da 26ª rodada
- Atlético-MG 0x0 Juventude
- Palmeiras 3x0 Vasco
- Mirassol 1x1 Bragantino
- Sport 2x2 Fluminense
- Inter 1x1 Corinthians
- Santos 1x1 Grêmio
- Botafogo 2x1 Bahia
- Vitória 1x0 Ceará
- Fortaleza 0x2 São Paulo
- Flamengo 0x0 Cruzeiro
Jogos da 27ª rodada
Sábado (4)
18h30min
- Inter x Botafogo
- Fluminense x Atlético-MG
- Bragantino x Grêmio
21h
- Corinthians x Mirassol
Domingo (5)
16h
- Vasco x Vitória
- São Paulo x Palmeiras
18h30min
- Bahia x Flamengo
- Juventude x Fortaleza
20h30min
- Ceará x Santos
- Cruzeiro x Sport