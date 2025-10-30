Com gol de Renê, Fluminense vence Ceará e ajuda o Inter na tabela do Brasileirão

Lateral ex-Inter marcou o único gol da partida. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

O Fluminense venceu o Ceará no Maracanã, nesta quarta-feira (29), em partida atrasada válida pela 12ª rodada do Brasileirão. A derrota por 1 a 0 mantém o time cearense na 14ª colocação, com 35 pontos. O Inter tem a mesma pontuação e está uma posição abaixo.

O gol da vitória, aos 25 minutos de jogo, originou-se em um lance polêmico. O árbitro marcou falta do zagueiro Marllon por toque de mão na bola, decisão que foi muito contestada pela comissão técnica do Ceará. Com a falta marcada quase na linha lateral da área, Renê bateu direito para o gol e estufou a rede.

O Fluminense conseguiu subir uma posição e entrou no G-6. Ceará e Inter têm quatro pontos a mais que o Vitória, o primeiro da zona de rebaixamento. Em 16ª está o Santos, com 32 pontos e uma partida a menos que o Colorado e o Vozão.

O Inter tem confronto direto na próxima rodada, contra o Atlético-MG, no Beira-Rio, no domingo (2). O Galo, que se classificou para a final da Sul-Americana com vitória sobre o Independiente del Valle na terça-feira (28), tem 36 pontos e ocupa o 14º lugar. Se vencer, o Inter pode subir posições e se afastar do Z-4.