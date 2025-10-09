CBF altera datas de jogos da dupla Gre-Nal no Brasileirão; confira as mudanças

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu, nesta quinta-feira (9), alterações em jogos da dupla Gre-Nal no Brasileirão. O jogo entre Inter e Sport foi adiado enquanto o do Grêmio contra o Juventude foi antecipado — ambos ainda neste mês.
O duelo entre o Colorado e a equipe pernambucana, válido pela 29ª rodada, passou de sábado (18), às 18h30min, para domingo (19), no mesmo horário. O confronto será no Beira-Rio.
Já pela 30ª rodada, Grêmio e Juventude jogariam na segunda (27), às 20h, na Arena. Conforme determinado pela CBF, o encontro será realizado no domingo (26), às 16h, em Porto Alegre, com transmissão da RBSTV.
Confira as mudanças
- Inter x Sport: sai de sábado (18) e vai para domingo (19), às 18h30
- Grêmio x Juventude: sai de segunda (27) e vai para domingo (26), às 16h.