Capitão do Bahia, Everton Ribeiro revela diagnóstico de câncer e informa sobre cirurgia

Everton Ribeiro é um dos principais jogadores do Bahia, quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Letícia Martins / Bahia,Divulgação

Um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos, o meia Everton Ribeiro informou nesta segunda-feira (6) sobre o diagnóstico de um câncer na tireoide. O comunicado foi feito por meio de uma rede social.

Na postagem, o jogador afirma que soube do diagnóstico há cerca de um mês. Da mesma forma, ele informa que passou por uma cirurgia nesta segunda, e que o procedimento ocorreu da melhor maneira.

"Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", escreveu Everton na rede social.

Vale destacar que Everton Ribeiro esteve em campo no domingo (5), na vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o Flamengo, pela 27ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ele iniciou como titular e foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo.

Em função da data Fifa, o Bahia só volta a entrar em campo no dia 16, às 21h30min, no clássico contra o Vitória. Até o momento, o clube ainda não divulgou o tempo de recuperação do atleta.