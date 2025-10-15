Flamengo terá clássico contra o Botafogo na busca pela ponta. Gilvan de Souza / CR Flamengo/Divulgação

Após a parada para a data Fifa, a bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (15) serão disputadas sete partidas da 28ª rodada da competição. Outros três jogos completam a rodada nesta quinta (16).

Da dupla Gre-Nal, apenas o Inter joga nesta quarta. O confronto será contra o Mirassol, fora de casa, às 20h.

O primeiro dia da rodada ainda conta com três grandes clássicos do futebol brasileiro. Às 19h30min, Botafogo e Flamengo se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Duas horas depois chegam outras duas partidas. Santos e Corinthians jogam na Vila Belmiro, em Santos, enquanto Atlético-MG e Cruzeiro jogarão na Arena do Galo, em Belo Horizonte.

Antes da bola rolar, o Brasileirão tem o Palmeiras como líder, seguido por Flamengo, Cruzeiro e Mirassol, no G-4. Na zona de rebaixamento estão Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport, o lanterna.

O Grêmio é o 13º lugar, com 33 pontos, e o Inter está em 15°, com um ponto a menos.

Os jogos desta quarta-feira pelo Brasileirão

19h

19h30min

20h