Botafogo e Flamengo se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão. Arte ZH

Nesta quarta-feira (15), Botafogo e Flamengo se enfrentam em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre às 19h30min, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). Cazé TV, Premiere e Record anunciam a transmissão da partida.

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.

Com isso, as equipes foram organizadas em duas ligas — Libra e Liga Forte União — que negociaram separadamente com os veículos responsáveis pela transmissão do campeonato.

Acompanhe Botafogo x Flamengo ao vivo