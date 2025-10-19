Brasileirão

No Rio de Janeiro
Notícia

Arrascaeta sofre tentativa de assalto após vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Maracanã: "Momento desagradável"

Uruguaio marcou o primeiro gol da equipe carioca no confronto, válido pela 29ª rodada do Brasileirão, na tarde deste domingo

Zero Hora

