Arrascaeta sofre tentativa de assalto após vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Maracanã: "Momento desagradável"

Arrascaeta é o camisa 10 do Flamengo. David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Autor do primeiro gol da vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras na tarde deste domingo (19) pela 29ª rodada do Brasileirão, Arrascaeta revelou ter sido vítima de uma tentativa de assalto quando deixava o Maracanã. Apesar do susto, o afirmou estar bem.

Em publicação na rede social X, o camisa 10 da equipe carioca descreveu a situação como "desagradável".

"Sete anos no Flamengo primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável. Pasamos com a família, graças a Deus estamos todos bem", escreveu Arrascaeta.

Apesar disso, o uruguaio não deu mais detalhes sobre a situação.

Leia Mais Flamengo vence o Palmeiras e encosta na liderança do Brasileirão

Flamengo x Palmeiras

Em campo, ele abriu os trabalhos para o Flamengo na vitória sobre o Palmeira.

Jorginho, de pênalti, e Pedro, também marcaram para a equipe carioca. O alviverde balançou as redes com Vitor Roque, de cabeça, e Gustavo Gómez.

Ambas as equipes somam 61 pontos no Brasileirão. No entanto, o Palmeira tem 19 vitórias, uma a mais que o Flamengo, por isso permanece na liderança.