Veja como foram os últimos 10 Gre-Nais pelo Brasileirão no Beira-Rio

Gre-Nal 421 terminou empatado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Jogar o Gre-Nal pelo Brasileirão no Estádio Beira-Rio tem sido favorável ao lado vermelho nos últimos anos. Já o lado azul tem poucos motivos para celebrar. Dos últimos 10 clássicos na competição, o Inter venceu sete, enquanto o Grêmio apenas um, com dois empates no período.

Um novo capítulo será escrito no Gre-Nal 448, que ocorre neste domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio. O jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão 2025.

Seis triunfos colorados foram por um gol de diferença. Somente em 2014, no Gre-Nal 402, que o Inter venceu por 2 a 0, com gols de Aránguiz e Cláudio Winck.

O clássico com mais gols marcados foi em 2023. O Gre-Nal 440 foi vencido pelo Inter por 3 a 2. Valencia, Wanderson e Alan Patrick marcaram para o Colorado. João Pedro e Suárez fizeram para o Tricolor.

A última vitória do Grêmio no estádio rival pelo Brasileirão foi em 2016. No Gre-Nal 410, Douglas foi o autor do único gol da partida.

Ao todo, foram 14 gols marcados pelo Inter, que só não balançou a rede nos clássico em que saiu derrotado. O Grêmio fez sete gols.

Veja os últimos resultados de Gre-Nais pelo Brasileirão no Beira-Rio

443 - 19/10/2024 - Inter 1x0 Grêmio - Borré

440 - 8/10/2023 - Inter 3x2 - Valencia, Wanderson e Alan Patrick (I); João Pedro e Suárez (G)

434 - 6/11/2021 - Inter 1x0 Grêmio - Taison

429 - 24/1/2021 - Inter 2x1 Grêmio - Jean Pyerre (G); Abel Hernández e Edenilson (I)

421 - 20/7/2019 - Inter 1x1 Grêmio - Paulo Miranda (I - contra); Luan (G)

417 - 9/9/2018 - Inter 1x0 Grêmio - Edenilson

410 - 3/7/2016 - Inter 0x1 Grêmio - Douglas

408 - 22/11/2015 - Inter 1x0 Grêmio - Vitinho

402 - 10/8/2014 - Inter 2x0 Grêmio - Aránguiz e Cláudio Winck

398 - 20/10/2013 - Inter 2x2 Grêmio - Willians e D'Alessandro (I); Jackson (contra) e Eduardo Vargas (G)



