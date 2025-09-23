Veja as probabilidades de título e de rebaixamento no Brasileirão

Três times se destacam na disputa pela taça do campeonato. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Passadas 24 rodadas, as emoções do Brasileirão só aumentam. Conforme os cálculos da UFMG, três times se destacam na disputa pela taça. Já na parte de baixo da tabela, dois times estão praticamente rebaixados.

Terceiro colocado, o Palmeiras lidera as chances de título com 40,3%, seguido de perto pelo Flamengo, que é líder, mas tem jogos a menos, com 32,6%. Correndo por fora, o Cruzeiro ainda mantém uma forte probabilidade de 23,8%. A surpresa da tabela fica por conta do Mirassol, que, apesar de ser azarão, ainda tem 2,5% de chance de título. Os demais têm menos de 1%.

Os riscos de queda

A briga contra a degola, no entanto, mostra um cenário mais dramático para alguns clubes. O Sport e o Fortaleza vivem uma situação preocupante, com 90,5% e 80,2% de risco de rebaixamento, respectivamente. Logo atrás, Vitória (66%) e Juventude (57,7%) também precisam de uma reação forte para evitar a Série B.

Outros gigantes do futebol brasileiro, como Vasco, Santos e Atlético-MG, não estão seguros e ainda flutuam com mais de 15% de chance de queda. Já o Inter tem 13% de risco de rebaixamento, enquanto o Grêmio tem 7%.

Os times com chance de título

Palmeiras - 40,3% Flamengo - 32,6% Cruzeiro - 23,8% Mirassol - 2.5% Bahia - 0,42% Botafogo - 0,38% São Paulo - 0,022% Fluminense - 0,015% Bragantino - 0,001%

Os times com risco de rebaixamento