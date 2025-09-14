Vasco x Ceará ao vivo pelo Brasileirão; acompanhe

Vasco x Ceará: siga o jogo pela 23ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Neste domingo (14), Vasco e Ceará se enfrentam pelo Brasileirão. O jogo ocorre às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir a Vasco x Ceará

A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.

Com isso, as equipes foram organizadas em duas ligas — Libra e Liga Forte União — que negociaram separadamente com os veículos responsáveis pela transmissão do campeonato.

Como assistir a jogos de futebol ao vivo