Vasco e Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Vasco x Ceará: tudo sobre o jogo pela 23ª rodada do Brasileirão.

Neste domingo (14), Vasco e Ceará se enfrentam pelo Brasileirão. O jogo ocorre às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Escalações para Vasco x Ceará

Vasco: Leo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Robert Renan (Lucas Oliveira) e Puma Rodríguez (Victor Luís); Barros, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon; Willian Machado e Nicolas; Diego, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem para Vasco x Ceará

Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli. VAR: Jose Claudio Rocha Filho (quarteto paulista)

Onde assistir a Vasco x Ceará

A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.

Com isso, as equipes foram organizadas em duas ligas — Libra e Liga Forte União — que negociaram separadamente com os veículos responsáveis pela transmissão do campeonato.

Como assistir a jogos de futebol ao vivo

Atualmente, as competições de futebol são transmitidas por mais de uma emissora, estando, assim, espalhadas por diferentes canais de transmissão, seja na televisão convencional, seja em canais do YouTube.