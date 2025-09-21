Três pênaltis para o Inter e duas expulsões: veja como foi a arbitragem do Gre-Nal 448

André Ávila / Agencia RBS

A vitória no Gre-Nal 448, disputada neste domingo (21) no Beira-Rio, foi do Grêmio, por 3 a 2. No entanto, a arbitragem também foi protagonista da partida. Marcelo de Lima Henrique anotou três pênaltis para o Inter e deu dois cartões vermelhos em jogo polêmico.

O jogo foi cheio de intercorrências com a arbitragem. Também com auxílio do VAR, Marcelo de Lima Henrique anotou as infrações e irritou, especialmente, o lado azul do Gre-Nal.

Pênaltis

Foram três pênaltis marcados para o Inter no Gre-Nal 448. No primeiro, após carrinho de Noriega em Bernabei, o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, disse que não houve a irregularidade. (veja abaixo).

No segundo lance, novamente Noriega. Após cruzamento da direita, o defensor colocou a mão na bola. Desta vez, segundo Diori, houve a infração. Noriega chegou a chorar em campo após a decisão.

No terceiro, o lance mais claro, segundo Diori. Já nos acréscimos, no entanto, Alan Patrick desperdiçou a chance de anotar seu terceiro de pênalti e igualar o marcador.

Expulsões

Aos 25 minutos do segundo tempo, Arthur fez falta em Carbonero e foi advertido com amarelo. No entanto, após intervenção do VAR, o árbitro Marcelo de Lima Henrique retirou o cartão e decidiu pela expulsão do volante do Grêmio.

Depois, foi a vez de Bernabei ser expulso. O lateral, que já tinha cartão amarelo, fez falta em Alysson, levou o segundo e acabou expulso.

No fim, ainda teve confusão. Após o apito final, como já é de praxe em Gre-Nal, houve empurra-empurra e troca de ofensas entre os jogadores das duas equipes.

