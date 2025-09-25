Técnico que foi alvo do Inter é anunciado pelo Fluminense

O Fluminense confirmou na tarde desta quinta-feira (25) a contratação de Luis Zubeldía como substituto de Renato Portaluppi. O argentino foi alvo do Inter, que acabou acertando com Ramón Díaz.
Conforme o clube carioca, o treinador argentino de 44 anos assinou vínculo com o clube até o fim de 2026. Chegam junto a ele os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.
No começo da semana, Zubeldía esteve próximo de acertar com o Colorado. Porém, após conversas iniciais, surgiu interesse da seleção do Peru no treinador, o que acabou dificultando o negócio com o Inter.
O Fluminense estava sem treinador desde a noite de terça-feira (23), quando Renato Portaluppi pediu demissão após a queda nas quartas de final da Sul-Americana, no Maracanã, para o Lanús.
