São Paulo e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 20h, pela 25ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Morumbi, em São Paulo.
Escalações para São Paulo x Ceará
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Sabino), Arboleda e Alan Franco; Cédric (Mailton), Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
CEARÁ: Bruno; Fabiano Souza, Marllon, Machado (Marcos Victor) e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego (Richardson) e Lourenço (Rodriguinho). Galeano, Aylon e Pedro Raul (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.
Arbitragem para São Paulo x Ceará
Bruno Arleu de Araujo (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO. VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).
Onde assistir a São Paulo x Ceará
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere.