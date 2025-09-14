São Paulo e Botafogo pela 23ª rodada: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real 

São Paulo x Botafogo: tudo sobre o jogo pela 23ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Neste domingo (14), São Paulo e Botafogo se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão, às 17h30min. A partida será disputada no Morumbi, em São Paulo (SP).

Escalações para São Paulo x Botafogo

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda (Rafael Tolói) e Ferraresi; Cedric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Diaz; Luciano e Tapia (Rigoni). Técnico: Hernán Crespo

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez; Joaquín Correa, Arthur Cabral e Jeffinho. Técnico: Davide Ancelotti.

Arbitragem para São Paulo x Botafogo

Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (trio goiano). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Onde assistir a São Paulo x Botafogo

A partida será transmitida ao vivo na Globo e no Premiere.

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.

Com isso, as equipes foram organizadas em duas ligas — Libra e Liga Forte União — que negociaram separadamente com os veículos responsáveis pela transmissão do campeonato.

Como assistir a jogos de futebol ao vivo

Atualmente, as competições de futebol são transmitidas por mais de uma emissora, estando, assim, espalhadas por diferentes canais de transmissão, seja na televisão convencional, seja em canais do YouTube.