Por onde Mano ganhou duelo tático contra Roger no Gre-Nal 448; confira

O Grêmio venceu o Gre-Nal 448 no Beira-Rio, em tarde na qual teve uma estratégia de Mano Menezes levando a melhor sobre Roger Machado.

O Desenho Tático de Zero Hora mostra como o treinador gremista explorou as fragilidades de marcação pelos lados do campo da equipe colorada para conquistar os três pontos.

Escalações do Gre-Nal

A ideia de um time com três zagueiros especulada durante a semana não se confirmou no Inter. Roger optou pelo seu tradicional 4-2-3-1, com a volta de Tabata ao setor direito. Na zaga, Juninho acompanhou Vitão, com Mercado ficando no banco. Um problema lombar tirou Thiago Maia do clássico. Richard ganhou a vaga.

No Grêmio, Mano apostou em Pavon e Edenilson como titulares, abrindo mão de Alysson e Kike Olivera. A ideia de ter a dupla foi para explorar a fragilidade defensiva de Bernabei. No outro lado, Willian partia da esquerda gerando o corredor para Marlon.

Como funcionou?

Pelo lado direito, Pavon teve papel determinante para atacar contra Bernabei. Logo no começo do jogo, o camisa 7 apareceu às costas do lateral colorado e gerou a primeira chance de gol, desperdiçada por Edenilson.

Em outros momentos, Pavon recuava atraindo a marcação de Bernabei e quem explorava o espaço gerado era Edenilson. O Grêmio criou quatro chances claras no primeiro tempo em jogadas, alternando Edenilson e Pavon contra Bernabei. Faltou a Roger encontrar uma forma de travar essa superioridade. Ponta daquele lado, Carbonero teve um baixo comprometimento sem a bola.

Do outro lado, a forma de atacar do Grêmio mudava. Isso porque Marcos Rocha iniciava com os zagueiros para fazer uma saída de três. Isso liberava Marlon para avançar dando a amplitude por esse setor, enquanto Willian fazia o movimento de fora para dentro e causava dificuldade à marcação colorada.

Grêmio levou vantagem pelos lados do campo. Tacticalboard / Reprodução

Essa combinação pela esquerda foi determinante para o primeiro gol gremista no Gre-Nal. Na jogada, Marlon tabela com Willian atraindo a marcação de Aguirre e ataca às costas do argentino. Marlon foi mais rápido e chegou antes do marcador para fazer cruzamento do gol de Carlos Vinicius.

Willian ainda teve participação no segundo gol, ao bater o escanteio que terminou na cabeçada de André Henrique.

Segundo tempo

O gol que garantiu a vitória do Grêmio no clássico veio com Alysson. O garoto tinha acabado de entrar no lugar de Pavon e aproveitou um contra-ataque novamente no espaço às costas de Bernabei. Com o lateral avançado, era Juninho quuem tinha a missão de dar a cobertura. Juninho, Vitão e Richard tentaram chegar, mas não conseguiram parar Alysson, que anotou o gol do 3 a 2.