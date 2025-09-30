Os gols e melhores momentos da 25ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Na 25ª rodada do Brasileirão, o Flamengo abriu vantagem na liderança ao vencer de virada o Corinthians, por 2 a 1.
O resultado fez o time rubro-negro chegar aos 54 pontos. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 50. Palmeiras e Mirassol fecham o G-4.
Os times gaúchos não perderam nesta rodada. Na Arena, o Grêmio venceu o Vitória por 3 a 1. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 32 pontos.
No Alfredo Jaconi, o Inter empatou com o Juventude, em 1 a 1. O resultado deixa a equipe de Ramón Diáz na 15ª posição após 24 jogos no Brasileirão. O time de Caxias do Sul permanece no Z-4.