Os gols e melhores momentos da 25ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Flamengo venceu o Corinthians de virada e segue na liderança. Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

Na 25ª rodada do Brasileirão, o Flamengo abriu vantagem na liderança ao vencer de virada o Corinthians, por 2 a 1.

O resultado fez o time rubro-negro chegar aos 54 pontos. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 50. Palmeiras e Mirassol fecham o G-4.

Os times gaúchos não perderam nesta rodada. Na Arena, o Grêmio venceu o Vitória por 3 a 1. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 32 pontos.

No Alfredo Jaconi, o Inter empatou com o Juventude, em 1 a 1. O resultado deixa a equipe de Ramón Diáz na 15ª posição após 24 jogos no Brasileirão. O time de Caxias do Sul permanece no Z-4.

Confira os melhores momentos da 25° rodada

Fortaleza 1x0 Sport

Vasco 2x0 Cruzeiro

Juventude 1x1 Inter

Atlético-MG 1X0 Mirassol

Grêmio 3x1 Vitória

Fluminense 2x0 Botafogo

Bahia 1x0 Palmeiras

Bragantino 2x2 Santos

Corinthians 1x2 Flamengo

São Paulo 0x1 Ceará