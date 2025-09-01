Os gols e melhores momentos da 22ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Na 22° rodada, o líder Flamengo empatou com o Grêmio, no Maracanã, em 1 a 1. A próxima partida gremista será no dia 13 de setembro, quando recebe o Mirassol, na Arena, enquanto o líder encara o Juventude.
Vice-líder, o Cruzeiro venceu o São Paulo e agora tem 44 pontos, três a menos que o primeiro colocado.
Enquanto isso, no Beira-Rio, o Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1. Com o resultado, fica na 10ª posição com 27 pontos.
O Juventude, fora de casa, venceu o Ceará, por 1 a 0, e está na 18° posição.