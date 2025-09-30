O lance da rodada do Brasileirão que virou assunto entre Lula e Alexandre de Moraes; veja vídeo

O pênalti de cavadinha perdido por Yuri Alberto, atacante do Corinthians contra o Flamengo, no domingo (28), foi citado em conversa informal entre o presidente Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
O papo ocorreu na segunda-feira (29), durante a posse do novo presidente do STF, Edson Fachin. Um vídeo que mostra o diálogo circulou pelas redes sociais.
Moraes brincou com Lula:
— E o Yuri Alberto, hein?
O presidente riu e fez um gesto de lamentação. O momento de descontração, que foi filmado, ocorreu com Lula acompanhado da primeira-dama, Janja, e Moraes ao lado de Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.
Veja o vídeo do momento
Ambos são corintianos. O ministro Moraes é frequentemente visto na Arena do Corinthians.
Dentro de campo, com o pênalti de cavadinha desperdiçado por Yuri Alberto, ex-Inter, o Corinthians perdeu em casa para o Rubro Negro, caindo para a 13ª posição no Brasileirão, com 29 pontos.