O lance da rodada do Brasileirão que virou assunto entre Lula e Alexandre de Moraes; veja vídeo

Alexandre de Moraes e Lula são corintianos. LUIZ SILVEIRA / STF/DIVULGAÇÃO

O pênalti de cavadinha perdido por Yuri Alberto, atacante do Corinthians contra o Flamengo, no domingo (28), foi citado em conversa informal entre o presidente Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O papo ocorreu na segunda-feira (29), durante a posse do novo presidente do STF, Edson Fachin. Um vídeo que mostra o diálogo circulou pelas redes sociais.

Moraes brincou com Lula:

— E o Yuri Alberto, hein?

O presidente riu e fez um gesto de lamentação. O momento de descontração, que foi filmado, ocorreu com Lula acompanhado da primeira-dama, Janja, e Moraes ao lado de Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.

Veja o vídeo do momento

Ambos são corintianos. O ministro Moraes é frequentemente visto na Arena do Corinthians.