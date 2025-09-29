Libertadores, Sula e rebaixamento: veja as chances de cada time no Brasileirão 

Dupla Gre-Nal vê Sul-Americana como maior realidade no momento. André Ávila / Agencia RBS

A reta final do Brasileirão apresenta um cenário cada vez mais definido para os clubes que brigam nas partes de cima e de baixo da tabela.

Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 25 rodadas, três times aparecem praticamente garantidos na próxima Libertadores. Já na parte de baixo da tabela, quatro correm grandes riscos de queda. O levantamento considera como base o G-6 — pode virar G-9 em caso de título brasileiro nas competições continentais e se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os nove primeiros.

Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro já têm mais de 99% chance de vaga na Libertadores. A disputa pela última vaga no torneio continental via Campeonato Brasileiro concentra-se em equipes como Mirassol (86,9%), Bahia (74,9%) e Botafogo (53,7%). Times como Fluminense e São Paulo, ainda alimentam chances próximas de 30%, mas já enxergam a Sul-Americana como alternativa mais realista. Os demais têm menos de 10% de chance.

Na zona da degola, o drama é grande. Sport (95,7%), Fortaleza (80,4%), Vitória (73,3%) e Juventude (65,8%) concentram os maiores riscos de queda e precisam de uma arrancada improvável para escapar. Outros gigantes nacionais aparecem no radar, como Santos (17,7%), Inter (16,8%) e Corinthians (14,7%).

Já São Paulo (63,8%), Grêmio (62,2%) e Fluminense (61,7%) lideram a lista dos que têm maiores chances de irem à Sul-Americana, seguidos por Bragantino (56,2%), Atlético-MG (55,3%) e Vasco (52%).

Veja as chances de cada time no Brasileirão

Os riscos de rebaixamento

Sport - 95,7% Fortaleza - 80,4% Vitória - 73,3% Juventude - 65,8% Santos - 17,7% Inter - 16,8% Corinthians - 14,7% Ceará - 12,2% Atlético-MG - 7,1% Vasco - 7% Bragantino - 5,3% Grêmio - 3,4% Fluminense - 0,36% São Paulo - 0,36% Botafogo - 0,007% Bahia - 0,002%

*Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol não correm mais riscos de rebaixamento.

As chances de classificação à Libertadores

Flamengo - 99.98% Palmeiras - 99,73% Cruzeiro - 99,58% Mirassol - 86,9% Bahia - 74,9% Botafogo - 53,7% Fluminense - 30,3% São Paulo - 28,3% Grêmio - 6,1% Atlético-MG - 5,5% Bragantino - 4,1% Vasco - 3,5% Ceará - 2,6% Inter - 1,7% Corinthians - 1,5% Santos - 1,4%

*Sport, Fortaleza, Vitória e Juventude têm menos de 1% de chance de irem à Libertadores

As chances de classificação à Sul-Americana

São Paulo - 63,8% Grêmio - 62.2% Fluminense - 61,7% Bragantino - 56,2% Atlético-MG - 55,3% Vasco - 52% Botafogo - 45,2% Ceará - 42,3% Corinthians - 38,1% Santos - 35,4% Inter - 35,3% Bahia - 24,7% Mirassol - 13% Juventude - 6,7% Fortaleza - 4,7% Vitória - 2,3%