Brasileirão

Relato da arbitragem
Notícia

"Ladrão, safado, sem vergonha": o que diz a súmula do Gre-Nal 448

Marcelo de Lima Henrique citou ofensas de Luiz Felipe Scolari direcionadas para a equipe do apito no clássico do Beira-Rio

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS