"Ladrão, safado, sem vergonha": o que diz a súmula do Gre-Nal 448

Marcelo de Lima Henrique apitou o Gre-Nal 448. André Ávila / Agencia RBS

A CBF publicou, na noite deste domingo (21), a súmula do Gre-Nal 448, disputado no Beira-Rio e vencido pelo Grêmio por 3 a 2. Entre as citações, estão ofensas de Felipão ao árbitro Marcelo de Lima Henrique e a expulsão do auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo.

Sobre a expulsão do auxiliar Sidnei Lobo, a arbitragem relatou que ele abandonou a área técnica e invadiu o campo de jogo, protestando contra as decisões da arbitragem: "não foi pênalti, p***. Tudo contra a gente, c*****".

No intervalo e ao final da partida, no túnel de acesso ao gramado, Marcelo de Lima Henrique relatou ofensas do coordenador técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari:

"Safado, sem vergonha. Você é ladrão, me roubou. Enfiou a faca no Grêmio e girou".

Sobre a expulsão de Arthur, Marcelo de Lima Henrique relatou uso de "força excessiva" na dividida, ao atingir com as travas da chuteira o atacante Carbonero, do Inter. Em análise, o comentarista de arbitragem Diori Vasconcelos concordou com a expulsão.

