Inter e Grêmio estão no top-10 dos clubes da Série A que menos gastaram na última janela; veja ranking completo

Ao todo, foram sete reforços do Tricolor e dois do Colorado entre agosto e setembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Juntos, Inter e Grêmio investiram pouco mais de R$ 32 milhões na última janela de transferências, encerrada na terça-feira (3). Ao todo, foram sete reforços do Tricolor e dois do Colorado. Os números colocam a Dupla no top-10 dos clubes da Série A do Brasileirão que menos gastaram na última janela, segundo levantamento do Gato Mestre, do ge.globo. Veja o ranking completo abaixo.

Entre todos os times da competição, foram 110 contratações e R$ 1,114 bilhão investidos pelos times da Série A. Este foi o maior valor já registrado para este período do ano, em que os clubes brasileiros podem reforçar seus elencos para a sequência da temporada.

Quem mais gastou foi o Flamengo — quase 10 vezes mais do que Grêmio e Inter gastaram juntos. Tal levantamento não considera gastos com luvas, extras e intermediários.

Os investimentos do Grêmio

O Grêmio gastou diretamente com jogadores por empréstimos (Arthur e Enzo) e livres no mercado (Carlos Vinícius, Balbuena e Willian — ainda não oficializado). Marcos Rocha foi liberado pelo Palmeiras. A única contratação em que o Tricolor precisou investir diretamente foi em Erick Noriega — que teve 80% dos seus direitos comprado por US$ 1,8 milhões (cerca de R$ 10 milhões pela cotação atual).

Os investimentos do Inter

No Inter, foram duas chegadas: Richard, liberado pelo Alanyaspor, da Turquia, e Alan Rodríguez, comprado junto ao Argentinos Juniors. Portanto, o Colorado também só investiu diretamente em uma contratação: US$ 4 milhões (em torno de R$ 22 milhões) por 80% dos direitos do jogador uruguaio.

Maiores investimentos

Com a janela mais agressiva de sua história e o maior investimento já feito, o Flamengo foi o principal responsável pelos valores elevados desta segunda janela: R$ 277 em quatro reforços. O time carioca é seguido do Palmeiras, que desembolsou quase R$ 250 milhões para contratar cinco novos nomes para o plantel. Em terceiro está o Botafogo, que investiu R$ 164 em cinco contratações.

O ranking dos times da Série A que mais gastaram na última janela

Flamengo: quatro contratações - R$ 277,12 milhões Palmeiras: cinco contratações - R$ 248,94 milhões Botafogo: cinco contratações - R$ 164,20 milhões Bahia: quatro contratações - R$ 91,45 milhões Cruzeiro: quatro contratações - R$ 69,88 milhões Santos: oito contratações - R$ 52,57 milhões Fluminense: três contratações - R$ 48,72 milhões Fortaleza: 11 contratações - R$ 36,94 milhões Atlético-MG: quatro contratações - R$ 35,33 milhões Bragantino: três contratações - R$ 28,42 milhões Inter: duas contratações - R$ 22,41 milhões Grêmio: sete contratações - R$ 9,87 milhões Vasco: cinco contratações - R$ 20,69 milhões São Paulo: quatro contratações - R$ 3,81 milhões Sport: 11 contratações - R$ 2,20 milhões Ceará: seis contratações - R$ 0,40 milhões Juventude: 11 contratações - R$0,20 milhões Vitória: sete contratações - R$ 0 Mirassol: cinco contratações - R$ 0 Corinthians: uma contratação - R$ 0

Total: 110 contratações - R$ $ 1,114 bilhão