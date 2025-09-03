Brasileirão

Reforçômetro
Notícia

Inter e Grêmio estão no top-10 dos clubes da Série A que menos gastaram na última janela; veja ranking completo

Movimentos entre clubes nacionais e do exterior fizeram com que o Brasileirão atingisse seu o maior valor já registrado para este período do ano, aponta levantamento do ge.globo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS