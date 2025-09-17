Gre-Nal 448: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Gre-Nal 448: tudo sobre o jogo da 24ª rodada do Brasileirão 2025. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte/Inter e Lucas Uebel/Grêmio / Divulgação

O confronto entre Inter x Grêmio, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, será às 17h30min deste domingo (21). A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de goleada sofrida para o Palmeiras, na última rodada. Enquanto o Tricolor foi derrotado pelo Mirassol, em casa, por 1 a 0. Os dois times chegam pressionados.

Prováveis escalações para o Gre-Nal 44

Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho (Mercado) e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Vitinho (Bruno Tabata), Alan Patrick e Carbonero; Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Pedro), Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi e Willian; Alysson e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem para o Gre-Nal 448

Não divulgado até a publicação da matéria.

Onde assistir ao Gre-Nal 448

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 13h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Inter e Grêmio

Inter

Mesmo com a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras no último final de semana, o técnico Roger Machado teve seu trabalho mantido à frente do Colorado.

Dentro de campo, o treinador pode contar com os retornos de Mercado, na zaga, e de Borré, no ataque. Bernabei, que cumpriu suspensão na rodada passada, volta ao time na lateral.

Grêmio

O Tricolor não sabe o que é vencer há três partidas, duas delas em casa. A derrota para o Mirassol, na Arena, jogou mais pressão em cima do técnico Mano Menezes.

O treinador perdeu Braithwaite por lesão e ainda não sabe se poderá contar com Carlos Vinícius. Marcos Rocha, preservado, também retornar ao time.

Ingressos para o Gre-Nal 448

Divulgação / SC Internacional

Visando casa cheia no clássico, o Inter fará diversas promoções para seus torcedores.