Gre-Nal 448 hoje: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O confronto entre Inter e Grêmio, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, será às 17h30min deste domingo (21). A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de goleada sofrida para o Palmeiras, na última rodada. Enquanto o Tricolor foi derrotado pelo Mirassol, em casa, por 1 a 0. Os dois times chegam pressionados.

Escalações confirmadas para o Gre-Nal 448

Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.

Grêmio: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenilson e Willian; Pavon e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem para o Gre-Nal 448

Marcelo de Lima Henrique (CE), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

Onde assistir ao Gre-Nal 448

Como chegam Inter e Grêmio

Inter

Mesmo com a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras no último final de semana, o técnico Roger Machado teve seu trabalho mantido à frente do Colorado.

Dentro de campo, o treinador pode contar com os retornos de Mercado, na zaga, e de Borré, no ataque. Bernabei, que cumpriu suspensão na rodada passada, volta ao time na lateral.

Grêmio

O Tricolor não sabe o que é vencer há três partidas, duas delas em casa. A derrota para o Mirassol, na Arena, jogou mais pressão em cima do técnico Mano Menezes.

O treinador perdeu Braithwaite por lesão e ainda não sabe se poderá contar com Carlos Vinícius. Marcos Rocha, preservado, também retornar ao time.

Ingressos para o Gre-Nal 448

Visando casa cheia no clássico, o Inter fará diversas promoções para seus torcedores.

A partir da próxima quinta-feira (18), sócios e sócias que estiveram em dia durante todo o ano de 2025 e que já adquiriram seu ingresso para o Gre-Nal terão direito a resgatar uma entrada para acompanhante, conforme disponibilidade. O cupom estará disponível no Mundo Colorado do(a) associado(a), na área de benefícios.

