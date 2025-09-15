Goleiro do Atlético-MG relata importunação sexual contra a filha na Arena do Galo

Goleiro Everson, do Atlético-MG. Pedro Souza / Atlético

O goleiro Everson, do Atlético-MG, relatou no domingo (14) que sua filha, de 13 anos, sofreu importunação sexual na Arena do Galo, em Belo Horizonte. O fato ocorreu no estacionamento do estádio, após o empate contra o Santos, pelo Brasileirão.

De acordo com Everson, a importunação ocorreu no local onde as famílias dos jogadores estacionam os veículos. O goleiro relatou que alguns torcedores estavam cobrando os atletas, quando direcionaram palavras a filha dele.

"Hoje ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionadas ao jogo de hoje. Porém, alguns cidadão que se dizem torcedores do time, que me empenho todos os dias, importunaram minha filhas. Não foram ofensas a minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e por que não dizer sexual a uma menina de 13 anos. Tenho certeza que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo, quão mais grave é atacar então pessoalmente uma criança. Fica aqui minha indignação e estejam certos que buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune", escreveu Everson, no Instagram.

O goleiro afirmou que vai buscar a Justiça. Hulk, capitão do Galo, prestou apoio a Everson pelas redes sociais.

Nota do Atlético-MG

"O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje, na saída da Arena MRV. Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo.