Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão; siga ao vivo

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.
Escalações para Fortaleza x Vitória
Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Lucca Prior; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo
Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Aitor; Erick, Renato Kayzer e Osvaldo. Técnico: Rodrigo Chagas
Arbitragem para Fortaleza x Vitória
Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Fabrini Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP). VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).
Onde assistir a Fortaleza x Vitória
A partida será transmitida ao vivo no Premiere.