"Erros contra o Grêmio": o que disseram analistas de arbitragem do Brasil após polêmicas no Gre-Nal 448

Especialistas viram erro de arbitragem em lance de pênalti de Noriega em Bernabei.

A arbitragem de Marcelo de Lima Henrique rendeu muita reclamação, especialmente por parte do Grêmio. Tanto o técnico Mano Menezes quanto o presidente Alberto Guerra criticaram a atuação do homem do apito.

Marcelo de Lima Henrique anotou três pênaltis para o Inter. Alan Patrick converteu dois, mas errou o último nos acréscimos, definindo a derrota. Ele também expulsou o volante Arthur no segundo tempo.

Erros contra o Grêmio

A comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, apontou erros contra o Grêmio na partida. Segundo ela, nenhum dos dois pênaltis deveria ter sido marcado.

— Bernabei até toma um pouco a frente do defensor, mas eu não vejo toque. Se há toque, não vejo como suficiente para desequilibrar. Pra mim, erra o VAR — afirma ela, que continua sobre o lance seguinte, a bola na mão de Noriega:

— Ele amplia o espaço corporal, mas antes disso o Borré puxa a camisa dele. Isso é infração.

Para o comentarista de arbitragem da Rede Globo e do canal SporTV, o ex-árbitro Paulo Cesar Oliveira, Marcelo de Lima Henrique errou em assinalar o primeiro pênalti, de Noriega em Bernabei. Para ele, "não houve pênalti".

O que disse Diori Vasconcelos

O comentarista da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, afirmou que não houve pênalti de Noriega em Bernabei. Para ele, o jogador colorado dobra a perna antes do contato.