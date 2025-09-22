"Erros contra o Grêmio": o que disseram analistas de arbitragem do Brasil após polêmicas no Gre-Nal 448

O Grêmio venceu o Gre-Nal 448, no Beira-Rio, por 3 a 2. Ainda assim, as polêmicas envolvendo a arbitragem foram tônica da partida disputada na tarde deste domingo (21).
A arbitragem de Marcelo de Lima Henrique rendeu muita reclamação, especialmente por parte do Grêmio. Tanto o técnico Mano Menezes quanto o presidente Alberto Guerra criticaram a atuação do homem do apito.
Marcelo de Lima Henrique anotou três pênaltis para o Inter. Alan Patrick converteu dois, mas errou o último nos acréscimos, definindo a derrota. Ele também expulsou o volante Arthur no segundo tempo.
Erros contra o Grêmio
A comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, apontou erros contra o Grêmio na partida. Segundo ela, nenhum dos dois pênaltis deveria ter sido marcado.
— Bernabei até toma um pouco a frente do defensor, mas eu não vejo toque. Se há toque, não vejo como suficiente para desequilibrar. Pra mim, erra o VAR — afirma ela, que continua sobre o lance seguinte, a bola na mão de Noriega:
— Ele amplia o espaço corporal, mas antes disso o Borré puxa a camisa dele. Isso é infração.
Para o comentarista de arbitragem da Rede Globo e do canal SporTV, o ex-árbitro Paulo Cesar Oliveira, Marcelo de Lima Henrique errou em assinalar o primeiro pênalti, de Noriega em Bernabei. Para ele, "não houve pênalti".
O que disse Diori Vasconcelos
O comentarista da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, afirmou que não houve pênalti de Noriega em Bernabei. Para ele, o jogador colorado dobra a perna antes do contato.
Já o segundo e terceiro pênalti, na opinião de Diori, foram bem marcados. A expulsão de Arthur, de acordo com ele, também foi justa.