Deyverson e mais três jogadores são reintegrados ao Fortaleza por Palermo

Deyverson marcou pela última vez na derrota para o Grêmio, em julho. Matheus Amorim / Fortaleza

Martín Palermo chegou ao Fortaleza promovendo mudanças. Logo em sua primeira atividade, no sábado (6), o treinador reintegrou Deyverson, Zé Welison, Martínez e Magrão ao elenco.

Os jogadores haviam sido afastados em meados de agosto por Renato Paiva, ex-treinador da equipe, demitido na última terça-feira (2). Com o novo comandante, os atletas podem voltar a ser relacionados.

A estreia de Palermo no comando do Fortaleza será no próximo sábado (13), contra o Vitória, na Arena Castelão. O treinador argentino tem a difícil missão de tirar a equipe da zona de rebaixamento — atualmente, está na vice lanterna, com apenas 15 pontos em 21 rodadas.

Situações dos jogadores reintegrados ao Fortaleza

Na equipe desde março deste ano, o Deyverson atuou em 26 partidas, somando cinco gols e uma assistência. Ao longo deste período, viveu momentos conturbados: primeiro, com um empurrão no companheiro de time, Moisés, que acabou lesionado; depois viveu crise com parte da torcida, que chegou a chamar o atleta de palhaço.

Já Zé Welison, no Fortaleza desde 2022, protagonizou atuações insatisfatórias pela equipe nesta temporada, sendo bastante criticando pela torcida. O volante chegou a ser especulado em outros clubes, mas ficou no time cearense. São 171 jogos, nove gols marcados e seis assistências com a camisa do Laion.

Contratado junto ao América-MG no ano passado, Martínez foi afastado por Renato Paiva para "emagrecer o elenco" do clube. Pelo clube, o volante de 30 anos tem 56 jogos, dois gols e quatro assistências.