Brasileirão

No Beira-Rio
Notícia

Como o "Gre-Nal dos Farrapos" pode mudar os rumos de Inter e Grêmio na temporada 2025

Clássico da 24ª rodada do Brasileirão põe frente a frente dois times em má fase e com pouca perspectiva, mas força da rivalidade mantém chama acesa

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS