CBF divulga tabela das rodadas 28 a 33 do Brasileirão; veja os jogos de Grêmio e Inter

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (26), o detalhamento das rodadas 28 a 33 do Brasileirão. Foram informados data, local e horário das partidas.
Nas próximas seis rodadas, tanto Grêmio quanto Inter vão jogar três vezes fora de casa e três em Porto Alegre. As rodadas 28 e 32 serão entre quarta e quinta, enquanto as outras ocorrem no final de semana.
Confira quando jogam Grêmio e Inter
28ª rodada
Quarta-feira, 15/10
- 20h — Mirassol x Inter, no Maião
Quinta-feira, 16/10
- 19h — Grêmio x São Paulo, na Arena
29ª rodada
Sábado, 18/10
- 18h30 — Inter x Sport, no Beira-Rio
Domingo, 19/10
- 20h30 — Bahia x Grêmio, na Fonte Nova
30ª rodada
Sábado, 25/10
- 21h30 — Fluminense x Inter, no Maracanã
Segunda-feira, 27/10
- 20h — Grêmio x Juventude, na Arena
31ª rodada
Domingo, 2/11
- 16h — Corinthians x Grêmio, Arena do Corinthians
- 18h30 — Inter x Atlético-MG, no Beira-Rio
32ª rodada
Quarta-feira, 5/11
- 19h — Vitória x Inter, no Barradão
- 20h — Grêmio x Cruzeiro, na Arena
33ª rodada
Sábado, 08/11
- 18h30 — Inter x Bahia, no Beira-Rio
Domingo, 09/11
- 20h30 — Fortaleza x Grêmio, na Arena Castelão
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.