CBF divulga análises do VAR no Gre-Nal 448; veja vídeos

Juiz expulsou Arthur por entrada em Carbonero. Renan Mattos / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não demorou para divulgar os áudios do VAR do clássico Gre-Nal 448. Cercada de polêmicas, as decisões do árbitro Marcelo de Lima Henrique foram explicadas pela entidade máxima do futebol brasileiro.

Conforme a CBF, os dois primeiros pênaltis para o Inter e a expulsão de Arthur foram revisados pelo árbitro de vídeo.

Os pênaltis

Na primeira penalidade, quando Noriega e Bernabei dividiram a bola dentro da área, o lance foi debatido pela cabine do VAR e o toque do peruano foi alertado por Andreza Helena de Siqueira, assistente do árbitro de vídeo, o que motivou Rodrigo D Alonso Ferreira chamar o Marcelo de Lima Henrique.

— De Lima, espera que eu estou vendo o contato no joelho dele. É fino. Recomendo revisão para possível penal — disse o VAR.

Após ver o lance, o árbitro da partida concordou com o alerta feito pela cabine.

— Olha só, o jogador está na passada e, antes do pé dele (Bernabei) escorregar, tem o contato imprudente e eu vou voltar com pênalti e sem cartão, ok? O joelho pega no pé dele — decidiu.

Diori Vasconcelos, disse que não houve a irregularidade.

O segundo pênalti

O segundo pênalti também foi cometido pelo zagueiro Noriega. Em cruzamento de Bruno Tabata, o peruano tocou com a mão dentro da área. Em campo, Marcelo de Lima Henrique assinalou tiro de meta e mais uma vez foi chamado ao VAR por Rodrigo D Alonso.

— Checando possível pênalti. Possível mão aqui. Olha o dedo dele que mexe. Ele não precisa dessa mão aí. Ele muda a direção. Recomendo a revisão do pênalti, mas também de possível infração do atacante — recomendou o VAR.

O árbitro principal, ao analisar o lance, retificou sua decisão inicial e descartou uma suposta falta de Borré em Noriega.

— Não tem puxão aí. Isso não é falta. Me dá velocidade normal e câmera aberta. O contato é claro. Mão deliberada que atrapalha ataque promissor — comenta,.

Desta vez, segundo Diori, houve a infração. Noriega chegou a chorar em campo após a decisão.

A expulsão de Arthur

Aos 25 minutos do segundo tempo, Arthur fez falta em Carbonero e foi advertido com amarelo.

— Entrada temerária. Chute por trás e pegou de maneira lateral — disse primeiro Marcelo.

Mais uma vez, o árbitro principal foi chamado para rever o lance.

— Calma que estou checando possível vermelho. Recomendo revisão para possível vermelho — sugeriu D Alonso.

Ao rever a entrada do camisa 29 do Grêmio, o juiz optou pela expulsão do meio-campista gremista.

— Tem o contato pleno e uso de força excessiva do jogador Arthur. A bola já tinha passado, ele não vai na bola e só faz a entrada. Cartão vermelho - —finalizou.

