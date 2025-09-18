CBF define árbitro do Gre-Nal 448; veja quem é

Marcelo de Lima Henrique apitará o clássico pela quinta vez. Pedro Chaves/ FCF

Filiado à federação cearense, Marcelo de Lima Henrique será o árbitro do Gre-Nal 448, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, às 17h30min deste domingo (21). O nome do juiz foi anunciado em audiência pública na sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (18).

Os demais integrantes da comissão da arbitragem para o clássico no Beira-Rio ainda não foram divulgados. O anúncio da delegação completa deve ocorrer em breve no site da CBF.

Retrospecto do árbitro em Gre-Nais

Este será o quinto Gre-Nal de Marcelo de Lima Henrique. Ele apitou o clássico pela primeira vez em 2011, pelo Brasileirão — na ocasião, o Grêmio venceu por 2 a 1.

Em 2013, esteve no apito no empate em 2 a 2 pelo Brasileirão. Depois novamente em 2021, com vitória do Inter por 1 a 0. Seu último clássico foi no duelo decisivo do Gauchão 2025, no Beira-Rio, que terminou em 1 a 1 e rendeu o título colorado.

Vitórias do Grêmio: 1

1 Vitórias do Inter: 1

1 Empates: 2

Produção: Leonardo Bender

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.