Bragantino e Sport se enfrentam neste domingo (14), às 11h, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Escalações para Bragantino x Sport
Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires, Ignacio Laquintana, Jhon Jhon e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, João Silva e Aderlan; Rivera e Zé Lucas; Matheusinho, Lucas Lima e Léo Pereira; Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Arbitragem para Bragantino x Sport
- Não divulgado até a publicação da matéria.
Onde assistir a Bragantino x Sport
A partida será transmitida ao vivo no Premiere.