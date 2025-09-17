Botafogo e Mirassol se enfrentam nesta quarta (17), às 19h30min, pela 12ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Escalações para Botafogo x Mirassol
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles; Newton (Danilo), Marlon Freitas; Jeffinho, Savarino, Montoro (Santi Rodríguez); Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo (Gabriel); Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.
Arbitragem para Botafogo x Mirassol
Bruno Pereira Vasconcelos (BA), auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN). VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
Onde assistir a Botafogo x Mirassol
- O Premiere anuncia a transmissão.