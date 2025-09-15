Bahia e Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Bahia x Cruzeiro: tudo sobre o jogo pela 23ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Nesta segunda-feira (15), Bahia x Cruzeiro se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Escalações para Bahia x Cruzeiro

Bahia: Ronaldo; Arias, Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayke e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Cruzeiro: Cássio; William, Villalba e Fabrício Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem para Bahia x Cruzeiro

Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde assistir Bahia x Cruzeiro

SporTV e Premiere anunciam a transmissão

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.

Com isso, as equipes foram organizadas em duas ligas — Libra e Liga Forte União — que negociaram separadamente com os veículos responsáveis pela transmissão do campeonato.

Como assistir a jogos de futebol ao vivo

Atualmente, as competições de futebol são transmitidas por mais de uma emissora, estando, assim, espalhadas por diferentes canais de transmissão, seja na televisão convencional, seja em canais do YouTube.