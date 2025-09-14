Atlético-MG e Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Atlético-MG x Santos: tudo sobre o jogo pela 23ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Neste domingo (14), Atlético-MG e Santos se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre às 16h, na Arena do Galo, em Belo Horizonte (MG).

Escalações para Atlético-MG x Santos

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Lyanco (Iván Román) e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Scarpa; Dudu (Reinier), Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Neymar; Caballero, Guilherme e Tiquinho Soares (Lautaro Díaz).. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem para Atlético-MG x Santos

Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR: Wagner Reway (SC)

Onde assistir Atlético-MG x Santos

Premiere anuncia a transmissão

