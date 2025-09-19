As armas de Roger Machado e Mano Menezes que podem ser decisivas no Gre-Nal 448

Roger e Mano se enfrentam em momento de pressão. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte e Lucas Uebel / Inter, Divulgação / Grêmio, Divulgação

O Gre-Nal 448 do próximo domingo (21) marcará o primeiro duelo de Roger Machado e Mano Menezes no maior jogo do futebol gaúcho. Os dois treinadores chegam pressionados e devem promover mudanças nas equipes.

Diante das prováveis escalações, o Desenho Tático de Zero Hora projeta os duelos e quem são jogadores menos badalados que podem ser decisivos no Beira-Rio.

Inter

Após a goleada sofrida para o Palmeiras e com Mercado à disposição, Roger Machado deve apostar em um sistema com três zagueiros no Gre-Nal. O argentino, assim, acompanhará Vitão e Juninho na zaga. Com Aguirre e Bernabei tendo liberdade de alas, Vitinho deixaria o time para uma formação com dupla de ataque. O sistema mais provável é o 3-5-2.

Inter deve ter uma linha de três defensores no Gre-Nal. Tactical board / Reprodução

Grêmio

No Tricolor, as notícias são positivas em relação ao departamento médico com as liberações de Carlos Vinicius e Marcos Rocha. Já Willian está pronto para fazer sua estreia como titular. A escalação tem uma dúvida, que passa entre Dodi, Alysson e Kiki Olivera. Os dois primeiros foram titulares contra o Mirassol, na rodada passada.

Contra o Mirassol, Dodi jogou aberto pela direita e Alysson por dentro. Uma manutenção dessa ideia teria Willian pelo lado esquerdo na função que foi de Cristaldo no último sábado. Tacticalboard / Reprodução

Os duelos

A partir das prováveis escalações, o Gre-Nal tem alguns duelos-chave para se estabelecerem. O primeiro está em como o Grêmio irá tentar marcar a dupla de ataque do Inter. O mais provável é que Marcos Rocha fique preso para se juntar aos zagueiros e gerar superioridade contra os dois atacantes colorados. Nesse cenário, com Marcos Rocha preocupado com a dupla de ataque, caberá ao homem do lado direito da segunda linha o combate a Bernabei. Do outro lado, Alysson e Carlos Vinicius também seriam marcados por um trio de zagueiros.

A estratégia de o homem da segunda linha do lado direito do Grêmio cuidar de Bernabei não deverá se repetir do outro lado. Marlon deve ser o combate direto a Aguirre para evitar um desgaste maior de Willian. É possível que Mano dê até maior obrigação defensiva a Alysson que ao jogador estreante no Gre-Nal.

Projeção de duelos no Gre-Nal 448. Tacticalboard / Reprodução

Sem Alysson e com Kike Olivera, o Grêmio pode ter um posicionamento diferente de Willian. O uruguaio entraria pelo lado do campo sendo um jogador com maior velocidade para atacar às costas de Aguirre. Nesse cenário, Willian atuaria mais centralizado.

Olivera é opção para deixar Willian mais centralizado. Tacticalboard / Reprodução