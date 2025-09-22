Arbitragem, demissão e artilharia do clássico; tudo o que aconteceu no Gre-Nal 448

Grêmio saiu com a vitória em clássico válido pela 24ª rodada do Brasileirão. André Ávila / Agencia RBS

Foram cinco gols, emoção até os minutos finais e mais um clássico Gre-Nal que vai dar o que falar por um bom tempo. Dentro do Beira-Rio, o Grêmio venceu o Inter por 3 a 2, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

Além da vitória, o Tricolor viu jogadores recém chegados serem protagonistas dentro de campo. Do lado colorado, a demissão de Roger Machado fica como o fato de maior destaque. E ainda dentro de campo, a arbitragem também será lembrada como um fator polêmico do clássico 448.

Abaixo, Zero Hora traz uma seleção dos principais fatos do clássico realizado um dia após o Dia do Gaúcho.

O jogo

Quem imaginava um jogo pouco movimentado se enganou nos primeiros minutos. Na etapa inicial, o Inter esteve a frente em dois momentos com gols de Alan Patrick, de pênalti. No entanto, o Grêmio buscou o empate com Carlos Vinícius e André Henrique, nas duas oportunidades de cabeça.

No segundo tempo, o jovem Alysson, que entrou na etapa final, precisou de poucos minutos para marcar o gol da vitória.

Além dos gols, cada time teve uma expulsão. Arthur, do lado gremista, e Bernabei, do lado colorado.

Arbitragem em destaque

Antes do clássico, a escolha por Marcelo de Lima Henrique foi vista com bons olhos em função dos outros quatro clássicos que tinha apitado. Dentro de campo, o que se viu foram algumas decisões contestadas pelo torcedor gremista e pelo clube.

No primeiro tempo, foram duas penalidades a favor do Inter. Na primeira, Noriega derrubou Bernabei. Já no segundo lance, o jogador peruano colocou a mão na bola. Segundo o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcellos, a marcação inicial foi equivocada.

O zagueiro Erick Noriega chegou a chorar em campo após cometer as duas penalidades.

Já na etapa final, quando o Grêmio já vencia por 3 a 2, Arthur foi expulso após entrada em Carbonero. Conforme Diori, a decisão foi acertada.

Alan Patrick sobe no ranking dos artilheiros do clássico

O camisa 10 do Inter deixou mais dois gols em Gre-Nal. Ele converteu duas penalidades e chegou a oito bolas na rede em clássicos, superando nomes como Ronaldinho e Nilmar.

Ele poderia ter alcançado D'Alessandro, que tem nove. Mas no último lance de ataque do jogo, desperdiçou uma cobrança de pênalti, que confirmou a vitória gremista.

Cotações

Como não poderia faltar, as atuações dos jogadores de Grêmio e Inter foram avaliadas pela Editoria de Esportes de Zero Hora. Confira aqui a cotação gremista e aqui a cotação colorada.

Protesto no Beira-Rio

Após a derrota de virada para o principal rival, torcedores do Inter protestaram contra a direção. Em faixas no pátio do estádio e gritos, o principal alvo foi o presidente Alessandro Barcellos.

Demissão de Roger

Durante a semana, foi falado que o Gre-Nal poderia culminar na demissão de um dos treinadores envolvidos. Como era esperado, o lado derrotado teve o seu comandante deixando o cargo. No caso, Roger Machado.

Agora, o Inter vai ao mercado em busca do oitavo treinador desde que Alessandro Barcellos assumiu a presidência do clube, em 2021.