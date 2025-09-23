Após deixar o Inter, Roger Machado recusa oferta de clube da Série A

Roger Machado deixou o Inter no domingo. Renan Mattos / Agencia RBS

Demitido no domingo (21), após a derrota do Inter no Gre-Nal 448, Roger Machado recebeu uma oferta de outro clube da Série A do Brasileirão.

Segundo informações do jornal A Tarde, da Bahia, o Vitória tentou a contratação do treinador. O técnico, no entanto, não aceitou a oferta e informou que não teria o desejo de assumir outro clube em 2025.

Nova opção

Após a negativa de Roger, o clube de Salvador encaminhou a contratação de Jair Ventura. O Vitória será adversário do Grêmio neste domingo (28), na Arena.

Em 17º lugar, o clube baiano somou apenas 22 pontos após 24 rodadas do Brasileirão. O objetivo é tentar fugir do rebaixamento.

Trajetória de Roger Machado no Inter

Ele chegou em 18 de julho da temporada passada para substituir Eduardo Coudet e comandou o Inter em 74 partidas, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas.