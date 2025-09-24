Adversário do Grêmio no domingo, Vitória anuncia novo treinador

Jair Ventura treinou o Juventude em 2024. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Sem técnico desde a goleada sofrida para o Flamengo por 8 a 0, o Vitória anunciou o substituto de Fábio Carille. Nesta quarta-feira (24), o clube baiano oficializou Jair Ventura, 46 anos, como novo comandante, que deve fazer a estreia no domingo (28) contra o Grêmio.

O Vitória informou que o contrato vai até o final deste ano, ou seja, a missão de Ventura é livrar a equipe do rebaixamento. Atualmente, o clube é o 17º colocado, com 22 pontos, dois a menos do que o primeiro time fora do Z-4.

Jair Ventura treinou o Juventude na temporada passada e começou 2025 no Goiás. Ele estava no Avaí, mas deixou o cargo para assumir o Vitória.

O treinador chega com o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo. Rodrigo Chagas, que estava atuando como interino, segue na comissão, junto de Cléber dos Santos e Juninho Nogueira.