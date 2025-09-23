A dupla Gre-Nal e os pênaltis na Série A: entenda por que Inter e Grêmio são líderes em diferentes estatísticas

O Gre-Nal 448 segue repercutindo. Não pela mudança de ambiente no Grêmio, que se prepara para encarar o Botafogo nesta quarta-feira (24), ou na busca do Inter por um novo treinador, mas pelos pênaltis marcados a favor do Colorado e, por consequência, contra o Tricolor.
Além da discussão sobre os erros e acertos de Marcelo de Lima Henrique no clássico, somam-se os questionamentos sobre o número de pênaltis a favor do Inter. Assim como os contra o Grêmio.
Dados do Sofascore apontam que o Inter lidera a lista de times com mais pênaltis a favor na Série A do Brasileirão. São oito, sendo sete deles convertidos — o desperdiçado impediu o empate no Gre-Nal. O Grêmio, por sua vez, teve cinco penalidades a seu favor (convertendo todas), mesmo número de Mirassol e São Paulo. O Tricolor fica só atrás de Inter e Palmeiras (sete pênaltis a favor).
Quando o ranking é com o número de pênaltis cometidos quem lidera é o Grêmio, com oito (seis deles resultando em gols do adversário). O Inter, assim como Cruzeiro e Bragantino, cometeu apenas uma penalidade.
Os dados explicados
Deixando os erros de arbitragem à parte, o analista tático do Grupo RBS Cristiano Munari entende que os dados se explicam pela presença ofensiva e defensiva da Dupla.
— Apesar da campanha ruim, o Inter é um dos times que mais chegam ao ataque no Brasileirão. O Colorado só tem menos grandes chances criadas, e é o que mais desperdiça, do que o Flamengo, de acordo com o Sofascore. Aparece em terceiro em cruzamentos, por exemplo. Estar bastante na área adversária aumenta a chance de ter um pênalti a favor — aponta o comentarista, que completa:
— Com o Grêmio é ao contrário. O Tricolor tem a quarta menor média de passes do Brasileirão, está entre os que mais desarmam e fazem cortes e é um time que marca mais recuado. Se traz o adversário para dentro da sua área, a chance de cometer pênaltis é maior.
Ranking dos times da Série A com mais pênaltis a seu favor no Brasileirão
- Inter — 8 (7 convertidos)
- Palmeiras — 7 (6 convertidos)
- Grêmio — 5 (5 convertidos)
- Mirassol — 5 (4 convertidos)
- São Paulo — 5 (2 convertidos)
- Vasco — 4 (4 convertidos)
- Flamengo — 4 (3 convertidos)
- Fortaleza — 4 (2 convertidos)
- Bahia — 3 (3 convertidos)
- Santos — 3 (3 convertidos)
- Fluminense — 3 (2 convertidos)
- Cruzeiro — 3 (1 convertido)
- Botafogo — 2 (2 convertidos)
- Bragantino — 2 (2 convertidos)
- Juventude — 2 (2 convertidos)
- Corinthians — 2 (1 convertido)
- Ceará — 2 (1 convertido)
- Atlético-MG — 1 (1 convertido)
- Sport — 1 (1 convertido)
- Vitória — 0
*Dados do Sofascore
Ranking dos times da Série que mais cometeram pênaltis no Brasileirão
- Grêmio — 8 (6 gols sofridos)
- Corinthians — 6 (6 gols sofridos)
- Juventude — 6 (5 gols sofridos)
- Sport — 6 (5 gols sofridos)
- Fortaleza — 5 (4 gols sofridos)
- Santos — 4 (4 gols sofridos)
- São Paulo — 4 (4 gols sofridos)
- Bahia — 4 (2 gols sofridos)
- Ceará — 3 (3 gols sofridos)
- Vitória — 3 (3 gols sofridos)
- Palmeiras — 3 (2 gols sofridos)
- Flamengo — 3 (1 gol sofrido)
- Mirassol — 3 (1 gol sofrido)
- Atlético-MG — 2 (2 gols sofridos)
- Vasco — 2 (2 gols sofridos)
- Bragantino — 1 (1 gol sofrido)
- Inter — 1 (1 gol sofrido)
- Cruzeiro — 1 (não sofreu gol)
- Fluminense — 1 (não sofreu gol)
- Botafogo — 0
*Dados do Sofascore
