A dupla Gre-Nal e os pênaltis na Série A: entenda por que Inter e Grêmio são líderes em diferentes estatísticas

Gre-Nal inflou números de penalidades sofridas do Colorado e de cometidas pelo Grêmio Renan Mattos / Agencia RBS

O Gre-Nal 448 segue repercutindo. Não pela mudança de ambiente no Grêmio, que se prepara para encarar o Botafogo nesta quarta-feira (24), ou na busca do Inter por um novo treinador, mas pelos pênaltis marcados a favor do Colorado e, por consequência, contra o Tricolor.

Além da discussão sobre os erros e acertos de Marcelo de Lima Henrique no clássico, somam-se os questionamentos sobre o número de pênaltis a favor do Inter. Assim como os contra o Grêmio.

Dados do Sofascore apontam que o Inter lidera a lista de times com mais pênaltis a favor na Série A do Brasileirão. São oito, sendo sete deles convertidos — o desperdiçado impediu o empate no Gre-Nal. O Grêmio, por sua vez, teve cinco penalidades a seu favor (convertendo todas), mesmo número de Mirassol e São Paulo. O Tricolor fica só atrás de Inter e Palmeiras (sete pênaltis a favor).

Quando o ranking é com o número de pênaltis cometidos quem lidera é o Grêmio, com oito (seis deles resultando em gols do adversário). O Inter, assim como Cruzeiro e Bragantino, cometeu apenas uma penalidade.

Os dados explicados

Deixando os erros de arbitragem à parte, o analista tático do Grupo RBS Cristiano Munari entende que os dados se explicam pela presença ofensiva e defensiva da Dupla.

— Apesar da campanha ruim, o Inter é um dos times que mais chegam ao ataque no Brasileirão. O Colorado só tem menos grandes chances criadas, e é o que mais desperdiça, do que o Flamengo, de acordo com o Sofascore. Aparece em terceiro em cruzamentos, por exemplo. Estar bastante na área adversária aumenta a chance de ter um pênalti a favor — aponta o comentarista, que completa:

— Com o Grêmio é ao contrário. O Tricolor tem a quarta menor média de passes do Brasileirão, está entre os que mais desarmam e fazem cortes e é um time que marca mais recuado. Se traz o adversário para dentro da sua área, a chance de cometer pênaltis é maior.

Ranking dos times da Série A com mais pênaltis a seu favor no Brasileirão

Inter — 8 (7 convertidos) Palmeiras — 7 (6 convertidos) Grêmio — 5 (5 convertidos) Mirassol — 5 (4 convertidos) São Paulo — 5 (2 convertidos) Vasco — 4 (4 convertidos) Flamengo — 4 (3 convertidos) Fortaleza — 4 (2 convertidos) Bahia — 3 (3 convertidos) Santos — 3 (3 convertidos) Fluminense — 3 (2 convertidos) Cruzeiro — 3 (1 convertido) Botafogo — 2 (2 convertidos) Bragantino — 2 (2 convertidos) Juventude — 2 (2 convertidos) Corinthians — 2 (1 convertido) Ceará — 2 (1 convertido) Atlético-MG — 1 (1 convertido) Sport — 1 (1 convertido) Vitória — 0

*Dados do Sofascore

Ranking dos times da Série que mais cometeram pênaltis no Brasileirão

Grêmio — 8 (6 gols sofridos) Corinthians — 6 (6 gols sofridos) Juventude — 6 (5 gols sofridos) Sport — 6 (5 gols sofridos) Fortaleza — 5 (4 gols sofridos) Santos — 4 (4 gols sofridos) São Paulo — 4 (4 gols sofridos) Bahia — 4 (2 gols sofridos) Ceará — 3 (3 gols sofridos) Vitória — 3 (3 gols sofridos) Palmeiras — 3 (2 gols sofridos) Flamengo — 3 (1 gol sofrido) Mirassol — 3 (1 gol sofrido) Atlético-MG — 2 (2 gols sofridos) Vasco — 2 (2 gols sofridos) Bragantino — 1 (1 gol sofrido) Inter — 1 (1 gol sofrido) Cruzeiro — 1 (não sofreu gol) Fluminense — 1 (não sofreu gol) Botafogo — 0

*Dados do Sofascore

