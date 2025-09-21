A análise do segundo pênalti marcado para o Inter no Gre-Nal 448

Após o primeiro gol de pênalti no Gre-Nal 448, o segundo do Inter também foi da marca da cal. Na tarde deste domingo (21), o que não faltaram foram polêmicas no Beira-Rio.
Após cruzamento da direita, com Bruno Tabata, a bola tocou na mão do zagueiro Noriega. Na sequência do lance, a finalização foi pra fora, mas a arbitragem viu irregularidade.
De novo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi para o VAR para assinalar a infração. De novo, Alan Patrick foi para a bola e converteu.
"Lance indiscutível"
Desta vez, no entanto, houve pênalti. Essa foi a análise do comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos.
— O Noriega mete a mão na bola. Por esse ângulo, ele abre o braço esquerdo em um movimento que não é natural. É pênalti para o Internacional. A infração aconteceu, lance indiscutível — afirmou.
O zagueiro Noriega, que já havia cometido o primeiro pênalti, ficou inconformado com o lance. Ele chegou a chorar no gramado com a irregularidade assinalada.
Veja abaixo a análise do lance
