O gol que abriu o placar do Gre-Nal 448, no Beira-Rio, na tarde deste domingo (21), saiu de uma polêmica. No gol de pênalti de Alan Patrick, o árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou a infração.
Para o juiz, o zagueiro Noriega derrubou Bernabei. Após chamada da cabine e análise do VAR, Marcelo de Lima Henrique confirmou, e Alan Patrick converteu.
Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, não houve a infração. Na análise, ele disse que o jogador do Inter dobra os joelhos:
— Absolutamente nada. O Bernabei deixa o pé para trás, para procurar o contato. Não houve infração. Para mim, não houve o pênalti. Foi mal marcado — analisa Diori.