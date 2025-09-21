A análise da expulsão de Arthur no Gre-Nal 448

Arthur foi expulso aos 25 minutos do segundo tempo; Renan Mattos / Agencia RBS

Não bastassem as polêmicas envolvendo os pênaltis, o Gre-Nal 448 também teve uma expulsão contestada pelos jogadores do Grêmio. O volante Arthur acabou fora da partida depois de falta em Carbonero.

Em contra-ataque puxado pelo Inter, aos 25 do segundo tempo, Arthur fez falta no atacante do Inter. Inicialmente, o árbitro Marcelo de Lima Henrique optou por um cartão amarelo para o volante.

Mas, assim como aconteceu nos dois lances do pênalti, o lance também foi observado pelo VAR. Após a consulta, Marcelo de Lima Henrique optou por expulsar o volante do Tricolor.

Para o comentarista de arbitragem, Diori Vasconcelos, a decisão pela expulsão foi correta:

— É pra vermelho. O Arthur vai com as travas da chuteira na parte traseira da panturrilha. Lance violento. É uma solada na panturrilha, lance pra expulsão — analisou Diori.

Veja a análise da expulsão: